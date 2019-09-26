В Брянской области ищут чиновника в управление госзакупок

СЕГОДНЯ 11:05 2019-09-26T11:05:11+03:00

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В Брянской области ищут чиновника в региональное управление государственных закупок. Информация о вакансии появилась на сайте областного правительства.

Кандидаты могут подавать документы для участия в конкурсе на замещение должности главного консультанта отдела информационно-аналитического обеспечения.

Информация о вакансии на сайте управления была размещена еще 11 сентября.

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ИСТОЧНИК KP.RU