В Брянской области ищут чиновника в управление госзакупок
Региональное правительство проводит конкурс на замещение вакантной должности
Изменить размер текста:
В Брянской области ищут чиновника в региональное управление государственных закупок. Информация о вакансии появилась на сайте областного правительства.
Кандидаты могут подавать документы для участия в конкурсе на замещение должности главного консультанта отдела информационно-аналитического обеспечения.
Информация о вакансии на сайте управления была размещена еще 11 сентября.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU