В Брянске 26 сентября сложит полномочия мэр Брянска Александр Макаров

СЕГОДНЯ 10:45 2019-09-26T10:47:52+03:00

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В Брянске выберут нового главу города. Первое после выборов заседание горсовета пройдет в четверг, 26 сентября. Также изберут заместителей председателя горсовета, депутатов, работающих на постоянной основе. Определят состав районных депутатских групп. Всего в повестку включено 20 вопросов, сообщают в пресс-службе горсовета.

Кроме того, полномочия сложит мэр Брянска Александр Макаров. На заседании назначат исполняющего обязанности главы Брянской городской администрации. Затем пройдет конкурс на замещение должности главы.

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ИСТОЧНИК KP.RU