Брянцы сняли на видео потоп в поезде «Климов-Москва»
Брянцы сняли на видео потоп в плацкартном вагоне поезда «Климов-Москва». Записи, сделанные в четверг, 26 сентября, опубликовали в соцсетях. На них видно, что заливает тамбур и туалет. Вода льется с потолка. Причем, на улице дождя не было, пишет автор поста.
В комментариях пишут, что течь существует на протяжении месяца. По словам проводника, на это направление ставят самые старые вагоны.
А один из пассажиров пожаловался, что на месте для багажа в этом же поезде однажды лежал уголь.
Потоп в брянском поезде.Автор видео: Тимур Худайбергенов.
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ИСТОЧНИК KP.RU