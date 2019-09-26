Брянцы сняли на видео потоп в поезде «Климов-Москва»

СЕГОДНЯ 10:27 2019-09-26T10:32:39+03:00

26 сентября залило тамбур и туалет одного из вагонов

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Брянцы сняли на видео потоп в плацкартном вагоне поезда «Климов-Москва». Записи, сделанные в четверг, 26 сентября, опубликовали в соцсетях. На них видно, что заливает тамбур и туалет. Вода льется с потолка. Причем, на улице дождя не было, пишет автор поста.

В комментариях пишут, что течь существует на протяжении месяца. По словам проводника, на это направление ставят самые старые вагоны.

А один из пассажиров пожаловался, что на месте для багажа в этом же поезде однажды лежал уголь.

Потоп в брянском поезде.Автор видео: Тимур Худайбергенов.

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ИСТОЧНИК KP.RU