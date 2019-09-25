Брянец убил свою мать, после того, как угрожал расправиться с ней
35-летнего жителя Брянска обвиняют в жестоком убийстве своей матери. Причем горожанин сделал это после того, как был судим за угрозу расправиться с ней.
По версии следствия, днем 25 июня обвиняемый выпивал с матерью дома.
- Во время застолья они стали упрекать друг друга, - рассказывают в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Брянской области. - Не желая их выслушивать, сын выхватил из руки своей матери кухонный нож и ужарил им женщину.
После этого брянец вызвал врачей и пытался оказать доврачебную помощь. Но прибывшие медики лишь констатировали смерть горожанки.
В ближайшее время прокурор должен утвердить обвинительное заключение по этому делу. Затем его начнет рассматривать суд. А тот факт, что преступление произошло в состоянии опьянения, может стать отягчающим обстоятельством.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU