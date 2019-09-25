2019-09-25T21:57:20+03:00
Происшествия

Брянец убил свою мать, после того, как угрожал расправиться с ней

Горожанин уже был судим
Елена РАКОВА
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Прокурор должен утвердить обвинительное заключение по этому делу.Прокурор должен утвердить обвинительное заключение по этому делу.Фото: Наталия НЕЧАЕВА
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35-летнего жителя Брянска обвиняют в жестоком убийстве своей матери. Причем горожанин сделал это после того, как был судим за угрозу расправиться с ней.

По версии следствия, днем 25 июня обвиняемый выпивал с матерью дома.

- Во время застолья они стали упрекать друг друга, - рассказывают в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Брянской области. - Не желая их выслушивать, сын выхватил из руки своей матери кухонный нож и ужарил им женщину.

После этого брянец вызвал врачей и пытался оказать доврачебную помощь. Но прибывшие медики лишь констатировали смерть горожанки.

В ближайшее время прокурор должен утвердить обвинительное заключение по этому делу. Затем его начнет рассматривать суд. А тот факт, что преступление произошло в состоянии опьянения, может стать отягчающим обстоятельством.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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