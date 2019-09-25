2019-09-25T19:03:05+03:00
Происшествия

В Новозыбкове огонь уничтожил продукцию на складе швейной фабрики

Здание загорелось вечером в понедельник, 23 сентября
Марина АНТОНОВА
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В Новозыбкове огонь уничтожил готовую продукцию на складе швейной фабрики. Пожар в производственном здании случился вечером в понедельник, 23 сентября. Около десяти часов вечера загорелся склад во дворе торгового центра на улице Первомайской.

На место выехали две пожарные машины. К месту возгорания спасателей проводил сторож.

Очаг возгорания находился на первом этаже трехэтажного здания, сообщает Брянск.Новости. Все продукция там выгорела. А то, что уцелело, продать уже не получится. Одежда насквозь пропиталась дымом. С огнем быстро справились.

По предварительной информации, следов поджога не обнаружили. По факту возгорания на складе полиция проводит проверку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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