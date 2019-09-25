В Брянске хоккейную площадку отдадут скейтбордистам

СЕГОДНЯ 18:24 2019-09-25T18:24:59+03:00

В среду там уже начались работы

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В Брянске хоккейную площадку на Кургане Бессмертия отдадут скейтбордистам и роллерам. В среду, 25 сентября, здесь уже начались работы. Вместо хоккейной коробки в глубине парка появится скейт-площадка.

- Оборудование для нее уже заказали, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. – На работы выделили 2,5 миллиона рублей по программе инициативного бюджетирования.

Указанная площадка находится на территории спортивной школы «Олимп». В прошлом году ее заливали под каток. На корте проводили хоккейный турнир среди дворовых команд.

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ИСТОЧНИК KP.RU