В Сельцо в Семейном сквере установили скамейки-артобъекты
В брянском городе Сельцо, который стал лучшим городом для детей и семей, установили новые артобъекты.
Необычные кованые ажурные скамейки появились в Семейном сквере. Их установили 25 сентября.
Кстати, из регионального бюджета городу выделили почти 652 тысячи рублей на покупку техники для ЖКХ. На эти деньги купят мини-трактор «Кентавр». Как рассказали в горадминистрации, техника зимой будет расчищать от снега "Тропу здоровья", а летом - убирать песок с дорог.
Скамейки установили в Семейном сквере. Фото: vk.com, Сергей Старин.
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ИСТОЧНИК KP.RU