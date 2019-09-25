В Сельцо в Семейном сквере установили скамейки-артобъекты

СЕГОДНЯ 18:22 2019-09-25T18:38:19+03:00

Также город получит деньги на покупку техники для ЖКХ

Изменить размер текста: A A

В брянском городе Сельцо, который стал лучшим городом для детей и семей, установили новые артобъекты.

Необычные кованые ажурные скамейки появились в Семейном сквере. Их установили 25 сентября.

Кстати, из регионального бюджета городу выделили почти 652 тысячи рублей на покупку техники для ЖКХ. На эти деньги купят мини-трактор «Кентавр». Как рассказали в горадминистрации, техника зимой будет расчищать от снега "Тропу здоровья", а летом - убирать песок с дорог.

Скамейки установили в Семейном сквере. Фото: vk.com, Сергей Старин.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU