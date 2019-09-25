СЕГОДНЯ 18:03 2019-09-25T18:03:11+03:00

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В Володарском районе стартовал ремонт стадиона имени Брянских партизан. Этот спортивный объект благоустраивают в рамках программы инициативного бюджетирования. На работы выделили 2,5 миллиона рублей.

- На стадионе уже начали подготовку к ремонту, - рассказывают в пресс-службе Брянской городской администрации. - Готовы трибуны для установки кресел. Обустраивают участок под установку детской площадки. Также на стадионе собирают мощные прожекторы для занятий в вечернее время. А вокруг спортплощадки ставят ограждение, сейчас его делают.

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ИСТОЧНИК KP.RU