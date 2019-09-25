2019-09-25T18:03:11+03:00
Общество

Стартовал ремонт стадиона имени Брянских партизан

На его благоустройство выделили 2,5 миллиона рублей
Елена РАКОВА
Поделиться:
Стадион ремонтируют по программе инициативного бюджетирования.Стадион ремонтируют по программе инициативного бюджетирования.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
Изменить размер текста:

В Володарском районе стартовал ремонт стадиона имени Брянских партизан. Этот спортивный объект благоустраивают в рамках программы инициативного бюджетирования. На работы выделили 2,5 миллиона рублей.

- На стадионе уже начали подготовку к ремонту, - рассказывают в пресс-службе Брянской городской администрации. - Готовы трибуны для установки кресел. Обустраивают участок под установку детской площадки. Также на стадионе собирают мощные прожекторы для занятий в вечернее время. А вокруг спортплощадки ставят ограждение, сейчас его делают.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Брянец убил свою мать, после того, как угрожал расправиться с ней
В Новозыбкове огонь уничтожил продукцию на складе швейной фабрики
В Брянске хоккейную площадку отдадут скейтбордистам
В Сельцо в Семейном сквере установили скамейки-артобъекты
В Брянске включили 90 процентов котельных
Дворники решили, что листья - это бумага
В Навлинском районе 1 октября закроют железнодорожный переезд
В Брянском театре кукол назначили нового директора
В Брянской области будут восстанавливать лесные родники
В Брянской области сообщили о задержании экс-депутата клинцовского горсовета
В Брянске откроется новая футбольная школа
В Брянске пройдет первенство ЦФО по дзюдо
В Брянске запустили 90% котельных
В Брянске на освещение улиц потратят около 100 миллионов рублей
В Брянске суд лишил лицензии перевозчика на маршрутах №76 и 99