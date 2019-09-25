СЕГОДНЯ 17:42 2019-09-25T17:42:18+03:00

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В Брянске включили 90 процентов котельных. Из 133 запущены 116 котельных: в Бежицком районе - 39 из 49, в Володарском и Фокинском районах - все, в Советском районе — 38 из 45, в Фокинском районе - 21 из 21. Также из 53 ведомственных котельных запущены 46, из 21 муниципальной — 21. Это данные на утро 25 сентября.

- За прошедшие сутки наладили эффективную работу по пуску котельных управляющие компании - из 110 крышных котельных, эксплуатируемых УК, запущены 102, - рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации. - В первую очередь тепло подают в социально-значимые объекты. Так, по состоянию на 12.00 25 сентября, тепло поступило в 140 учреждений образования из 177. А именно в 54 школы, 84 детских сада и 2 учреждения дополнительного образования. Напомним, что максимальный срок, который отводится законодательством на проведение пуско-наладочных работ внутридомовой сети, — 14 дней с момента запуска котельной. Нормативный срок запуска котельных – 5 дней, с 23 по 27 сентября

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ИСТОЧНИК KP.RU