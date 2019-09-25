Дворники решили, что листья - это бумага

СЕГОДНЯ 16:49 2019-09-25T16:49:09+03:00

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Сегодня водители спецмашин, которые занимаются транспортированием картона и бумаги из контейнеров, установленных для раздельного сбора отходов, обнаружили, что дворники выбрасывают собранную опавшую листву в сетки, предназначенные для макулатуры. Инцидент произошел в Брянске на контейнерной площадке, расположенной по улице Авиационная, 22.

Региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области напоминает, что сетчатые контейнеры, установленные в областном центре предназначены только для складирования бумаги, картона или пластика. Об этом рассказывают и информационные таблички, прикрепленные к сеткам. А листья - это не листы бумаги. У этих слов общий корень, но структура разная.

Для вывоза порубочных остатков и листвы управляющие компании должны оформить заявку у регоператора и заказать дополнительный контейнер.

ИСТОЧНИК KP.RU