2019-09-25T16:29:20+03:00
Звезды

В Брянском театре кукол назначили нового директора

Им стала Екатерина Вишневская
Мария Дедкова
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На этом посту Екатерина Вишневская сменила Александра Тинякова, который руководил театром с февраля этого года.На этом посту Екатерина Вишневская сменила Александра Тинякова, который руководил театром с февраля этого года.Фото: Ольга УМАРОВА
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В Брянском областном театре кукол сменили руководителя. Новым директором учреждения стала Екатерина Вишневская. Такое решение приняли в региональном департаменте культуры, сообщает ГТРК "Брянск".

На этом посту Екатерина Вишневская сменила Александра Тинякова, который руководил театром с февраля этого года. Теперь он займет должность первого зама

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ИСТОЧНИК KP.RU

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