В Брянском театре кукол назначили нового директора
Им стала Екатерина Вишневская
На этом посту Екатерина Вишневская сменила Александра Тинякова, который руководил театром с февраля этого года.Фото: Ольга УМАРОВА
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В Брянском областном театре кукол сменили руководителя. Новым директором учреждения стала Екатерина Вишневская. Такое решение приняли в региональном департаменте культуры, сообщает ГТРК "Брянск".
На этом посту Екатерина Вишневская сменила Александра Тинякова, который руководил театром с февраля этого года. Теперь он займет должность первого зама
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ИСТОЧНИК KP.RU