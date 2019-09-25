В Брянском театре кукол назначили нового директора

СЕГОДНЯ 16:29 2019-09-25T16:29:20+03:00

На этом посту Екатерина Вишневская сменила Александра Тинякова, который руководил театром с февраля этого года. Фото: Ольга УМАРОВА

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В Брянском областном театре кукол сменили руководителя. Новым директором учреждения стала Екатерина Вишневская. Такое решение приняли в региональном департаменте культуры, сообщает ГТРК "Брянск".

На этом посту Екатерина Вишневская сменила Александра Тинякова, который руководил театром с февраля этого года. Теперь он займет должность первого зама

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ИСТОЧНИК KP.RU