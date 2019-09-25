2019-09-25T16:10:04+03:00
Общество

В Брянской области будут восстанавливать лесные родники

Чиновники и лесники благоустроили два из них
Мария Дедкова
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Два родника благоустроили в Почепском районе.Два родника благоустроили в Почепском районе.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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В Брянской области займутся восстановлением заброшенных лесных родников. О начале акции объявил «Живи, родник лесной!» начальник управления лесами Владимир Дзубан, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

20 сентября благоустроили родник в Почепском районе. А 24 сентября - еще один. Его назвали «Родник Пайков», в честь государственного инспектора по охране леса Геннадия Пайко, который его нашел.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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