В Брянской области будут восстанавливать лесные родники
Чиновники и лесники благоустроили два из них
Два родника благоустроили в Почепском районе.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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В Брянской области займутся восстановлением заброшенных лесных родников. О начале акции объявил «Живи, родник лесной!» начальник управления лесами Владимир Дзубан, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.
20 сентября благоустроили родник в Почепском районе. А 24 сентября - еще один. Его назвали «Родник Пайков», в честь государственного инспектора по охране леса Геннадия Пайко, который его нашел.
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ИСТОЧНИК KP.RU