В Брянской области сообщили о задержании экс-депутата клинцовского горсовета

СЕГОДНЯ 16:00 2019-09-25T16:00:45+03:00

По предварительным данным, его заподозрили в даче взятки

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В Брянской области задержали бывшего депутата клинцовского горсовета Александра Толстенка. Об этом сообщает телеканал «Городской».

По предварительным данным, его заподозрили в даче взятки. Официальных комментариев от правоохранителей пока не поступало.

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ИСТОЧНИК KP.RU