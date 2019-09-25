В Брянской области сообщили о задержании экс-депутата клинцовского горсовета
По предварительным данным, его заподозрили в даче взятки
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В Брянской области задержали бывшего депутата клинцовского горсовета Александра Толстенка. Об этом сообщает телеканал «Городской».
По предварительным данным, его заподозрили в даче взятки. Официальных комментариев от правоохранителей пока не поступало.
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ИСТОЧНИК KP.RU