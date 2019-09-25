СЕГОДНЯ 15:30 2019-09-25T15:30:04+03:00

В день открытия школы, 29 сентября, состоится знакомство с тренерами и запись на пробную тренировку. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Ребята будут заниматься на стадионе БГИТУ

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В Брянске откроется новая футбольная школа. Ее представят родителям и ребятам 29 сентября.

Мальчишки будут заниматься на стадионе БГИТУ.

В день открытия школы, 29 сентября, состоится знакомство с тренерами и запись на пробную тренировку.

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ИСТОЧНИК KP.RU