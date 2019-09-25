В Брянске откроется новая футбольная школа
Ребята будут заниматься на стадионе БГИТУ
В день открытия школы, 29 сентября, состоится знакомство с тренерами и запись на пробную тренировку.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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В Брянске откроется новая футбольная школа. Ее представят родителям и ребятам 29 сентября.
Мальчишки будут заниматься на стадионе БГИТУ.
В день открытия школы, 29 сентября, состоится знакомство с тренерами и запись на пробную тренировку.
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ИСТОЧНИК KP.RU