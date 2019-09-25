В Брянске пройдет первенство ЦФО по дзюдо

СЕГОДНЯ 14:48 2019-09-25T14:48:57+03:00

Соревноваться будут девушки и юноши до 18 лет

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В Брянске 28 сентября стартует первенство ЦФО по дзюдо. В наш город приедут около сотни спортсменов до 18 лет.

Соревнования пройдут с 28 по 30 сентября в спортивно-оздоровительном комплексе «Брянск».

Начало соревнований 28,29 и 30 сентября в 10.00, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области. Прийти поддержать участников может любой желающий.

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ИСТОЧНИК KP.RU