2019-09-25T14:05:40+03:00
Общество

В Брянске запустили 90% котельных

Тепло в городе должно прийти до 27 сентября
Мария Дедкова
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Если в вашем доме батареи по-прежнему холодные, звоните в управляющую компанию.Если в вашем доме батареи по-прежнему холодные, звоните в управляющую компанию.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Брянске к утру среду, 25 октября, запустили 90 процентов котельных.

К 10.30 уже работали 116 из 133 котельных «Брянсккоммунэнерго», 46 из 53 ведомственных котельных и все муниципальные.

- За прошедшие сутки наладили эффективную работу управляющие компании, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - Из 110 крышных котельных работу начали 102.

К полудню 25 сентября теплыми батареи стали в 54 школах, 84 детских садах и 2 учреждениях дополнительного образования.

Заработать котельные должны до 27 октября. А вот регулировать подачу тепла могут еще две недели.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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