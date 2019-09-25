В Брянске запустили 90% котельных

СЕГОДНЯ 14:05 2019-09-25T14:05:40+03:00

Если в вашем доме батареи по-прежнему холодные, звоните в управляющую компанию. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Тепло в городе должно прийти до 27 сентября

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В Брянске к утру среду, 25 октября, запустили 90 процентов котельных.

К 10.30 уже работали 116 из 133 котельных «Брянсккоммунэнерго», 46 из 53 ведомственных котельных и все муниципальные.

- За прошедшие сутки наладили эффективную работу управляющие компании, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - Из 110 крышных котельных работу начали 102.

К полудню 25 сентября теплыми батареи стали в 54 школах, 84 детских садах и 2 учреждениях дополнительного образования.

Заработать котельные должны до 27 октября. А вот регулировать подачу тепла могут еще две недели.

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ИСТОЧНИК KP.RU