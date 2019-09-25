В Брянске на освещение улиц потратят около 100 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 13:40 2019-09-25T15:18:50+03:00

86 миллионов рублей выделили в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

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В этом году Брянск потратил 100 миллионов рублей на ремонт и установку уличных фонарей. Об этом говорили на коллегии при главе Брянской городской администрации Александре Макарове.

86 миллионов рублей выделили в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На ремонтируемых участках установили 2,3 тысячи светильников.

Еще на 15 миллионов рублей отремонтируют фонари на других улицах, которые не попали под программу.

За 5 миллионов рублей осветят участки дороги от завода силикатного кирпича до магазина «Строймаркет», а также от магазина «Строймаркет» до остановки «Мкр-н Автозаводец» в Бежицком районе. На пером участке работы завершат в этом году, на втором - в следующем.

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ИСТОЧНИК KP.RU