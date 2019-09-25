В Брянске суд лишил лицензии перевозчика на маршрутах №76 и 99

СЕГОДНЯ 13:20 2019-09-25T13:20:56+03:00

Представители мэрии требовали расторгнуть контракт с предпринимателем, обвиняя его в нарушениях расписания и несвоевременном предоставлении отчетов. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

На обжалование у предпринимателя Дмитрия Махотина есть целый месяц

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Почти семь месяцев Брянская горадминистрация судилась с перевозчиком Дмитрием Махотиным. 24 сентября рассмотрение дела завершилось. Оказалось, что суд встал на сторону чиновников - предпринимателя лишили лицензий на перевозки по маршрутам №76 и №99.

Напомним, представители мэрии требовали расторгнуть контракт с предпринимателем, обвиняя его в нарушениях расписания и несвоевременном предоставлении отчетов. По словам начальника отдела по транспорту Игоря Чубчикова, перевозчик о время рассмотрения дела не исправился.

Решение суда Дмитрий Махотин может обжаловать в арбитражном апелляционном суде Тулы.

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ИСТОЧНИК KP.RU