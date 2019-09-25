В Брянске суд лишил лицензии перевозчика на маршрутах №76 и 99
Почти семь месяцев Брянская горадминистрация судилась с перевозчиком Дмитрием Махотиным. 24 сентября рассмотрение дела завершилось. Оказалось, что суд встал на сторону чиновников - предпринимателя лишили лицензий на перевозки по маршрутам №76 и №99.
Напомним, представители мэрии требовали расторгнуть контракт с предпринимателем, обвиняя его в нарушениях расписания и несвоевременном предоставлении отчетов. По словам начальника отдела по транспорту Игоря Чубчикова, перевозчик о время рассмотрения дела не исправился.
Решение суда Дмитрий Махотин может обжаловать в арбитражном апелляционном суде Тулы.
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ИСТОЧНИК KP.RU