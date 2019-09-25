2019-09-25T13:17:24+03:00
Общество

Назначено первое заседание горсовета

Первое заседание Брянского городского Совета народных депутатов шестого созыва назначено на 26 сентября
Елена ВАСИЛЬЕВА
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В повестку заседания включены более 20 вопросов, в том числе о регламентной группе, комиссиях по депутатской этике, мандатной, редакционной, счетной. Будут рассмотрены вопросы о признании полномочий депутатов Брянского городского Совета шестого созыва и о прекращении полномочий депутатов пятого созыва. В повестке вопросы об освобождении от должностей заместителей председателя, депутатов, работающих на постоянной основе, председателей комитетов, РТДГ Брянского горсовета пятого созыва.

На первом будет избран глава города Брянска, заместители председателя Брянского горсовета, депутаты, работающие на постоянной основе, утвержден состав районных территориальных депутатских групп и их председатели. Также планируется определить составы постоянных комитетов, Малого Совета.

В повестке заседания вопросы о прекращении полномочий главы Брянской городской администрации и назначении исполняющего обязанности этой должности, о проведении конкурса на замещение должности главы городской администрации.

Первое заседание Брянского городского Совета шестого созыва состоится 26 сентября в 11.00 в зале заседаний Брянской городской администрации (проспект Ленина, д. 35, 2 этаж, кабинет №7).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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