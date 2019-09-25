2019-09-25T12:42:27+03:00
Происшествия

В Брянске на улице Тельмана дорогу не поделили юный скутерист и водитель иномарки

Травмы получил 15-летний водитель двухколесного транспорта
Мария Дедкова
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По словам полицейских, подросток не уступил дорогу.По словам полицейских, подросток не уступил дорогу.Фото: ОГИБДД УМВД России по городу Брянску
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В Брянске на улице Тельмана во вторник, 24 сентября, случилось ДТП. Здесь около 17.00 столкнулись скутер и "Ауди-А6".

- 15-летний водитель скутера при движении по дворовой территории не уступил дорогу автомобилисту, - говорят в ОГИБДД по городу Брянску. - В ДТП ребенок получил ушибы колена и лица.

Подростку назначили лечение в медучреждении и отпустили домой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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