Жителя Навли обвинили в распространении порнографии в соцсетях
Теперь ему грозит до двух лет колонии
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Жителю Навлинского района грозит до двух лет колонии за распространение порнографии в соцсетях.
По версии следствия, с 1 октября 2014-го по 17 декабря 2018-го мужчина разместил у себя на страничке три видеоролика и три фотографии интимного характера.
-Экспертиза признала, что это порнографические материалы, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Они были доступны для всеобщего обозрения и копирования.
Теперь 42-летнего мужчину ждет суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU