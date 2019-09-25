Жителя Навли обвинили в распространении порнографии в соцсетях

СЕГОДНЯ 12:20 2019-09-25T12:20:46+03:00

Теперь ему грозит до двух лет колонии

Изменить размер текста: A A

Жителю Навлинского района грозит до двух лет колонии за распространение порнографии в соцсетях.

По версии следствия, с 1 октября 2014-го по 17 декабря 2018-го мужчина разместил у себя на страничке три видеоролика и три фотографии интимного характера.

-Экспертиза признала, что это порнографические материалы, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Они были доступны для всеобщего обозрения и копирования.

Теперь 42-летнего мужчину ждет суд.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU