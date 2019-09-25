Брянские танцоры успешно выступили на турнире в Москве

СЕГОДНЯ 12:04 2019-09-25T12:04:37+03:00

Пара Никиты Жарикова и Александры Львутиной выступала в четырех номинациях. Ребята завоевали четыре кубка — три золотых и один серебряный. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Никита Жариков и Александра Львутина завоевали четыре награды

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Брянские танцоры сумели показать себя на международном турнире по танцевальному спорту «Огни Москвы-2019».

Соревнования проходили в новом зале Дворца гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Лужниках.

Пара Никиты Жарикова и Александры Львутиной выступала в четырех номинациях. Ребята завоевали четыре кубка — три золотых и один серебряный.

Дебютировали на конкурсе пара Святослава Соломенникова и Анны Авдеевой. Они заняли седьмое место, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Сергей и Ангелина Минаевы показали оказались шестыми.

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ИСТОЧНИК KP.RU