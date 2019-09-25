Брянские танцоры успешно выступили на турнире в Москве
Брянские танцоры сумели показать себя на международном турнире по танцевальному спорту «Огни Москвы-2019».
Соревнования проходили в новом зале Дворца гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Лужниках.
Пара Никиты Жарикова и Александры Львутиной выступала в четырех номинациях. Ребята завоевали четыре кубка — три золотых и один серебряный.
Дебютировали на конкурсе пара Святослава Соломенникова и Анны Авдеевой. Они заняли седьмое место, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.
Сергей и Ангелина Минаевы показали оказались шестыми.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU