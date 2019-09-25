2019-09-25T11:34:36+03:00
Общество

В Брянске участника ТСЖ заподозрили в краже больше 900 тысяч рублей

Деньги предназначались для капремонта
Мария Дедкова
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По факту случившегося следователи завели уголовное дело по статье «Присвоение или растрата».По факту случившегося следователи завели уголовное дело по статье «Присвоение или растрата».Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В Брянске участника ТСЖ заподозрили в том, что он похитил 906 тысяч рублей.

По версии следствия, горожанин на протяжении двух лет собирал деньги на капремонт. Но деньги эти не вносил на спецсчет. Куда делись средства жильцов многоквартирного дома в Советском районе, неизвестно.

По факту случившегося следователи завели уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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