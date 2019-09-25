Выпускник брянского лицея получил патент на изобретение в области физики и химии

СЕГОДНЯ 11:12 2019-09-25T11:15:00+03:00

Дмитрий Варсеев работал над проектом не один

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Брянец Дмитрий Варсеев вместе с коллегами запатентовал изобретение в области физики и химии. Выпускник лицея №1 имени А.С. Пушкина работал над способом получения монозеренных кестеритных порошков. Помогали ему другие ученые: Владимир Ракитин, Геннадий Новиков и Михаил Гапонович.

Дмитрий Варсеев жил и учился в Брянске, пояснили в пресс-службе правительства Брянской области. В 2014 году поступил на физико-химический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова. Сейчас он обучается в магистратуре.

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ИСТОЧНИК KP.RU