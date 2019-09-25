В Брянской области за незаконную попытку попасть в страну будут судить восемь вьетнамцев и украинца

СЕГОДНЯ 10:56 2019-09-25T10:56:53+03:00

По версии следствия, они хотели обойти официальные пункты пропуска

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В Суземском районе под суд пойдут восемь иностранцев. Все они попытались въехать в нашу страну незаконно, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.

8 июля пограничники в 100 метрах от линии Государственной границы задержали восемь граждан Вьетнама и гражданина Украины.

По версии следствия, последний уже попал в Россию незаконно. По договоренности украинец должен был перевести через границу других иностранцев в обход пункта пропуска, поскольку у них не было документов. Но попытка не удалась.

Теперь все девять нарушителей ждут суда.

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ИСТОЧНИК KP.RU