Рабочие во время ремонта крыши разбили балкон брянцу

СЕГОДНЯ 10:34 2019-09-25T10:37:09+03:00

Подрядчику все же пришлось пойти на уступки. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Теперь подрядчик будет ремонтировать все за свой счет

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Неудачно для жителя одного из многоквартирных домов в Брянском районе закончился капитальный ремонт крыши. Во время работ строители разбили балкон жильца.

Устранять повреждения подрядная организация отказалась. Тогда брянцу пришлось обратиться в прокуратуру.

- Директору ООО «ЭлементСтрой 32» прокурор внес представление, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

Поврежденную часть балкона заменили.

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ИСТОЧНИК KP.RU