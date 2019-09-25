Рабочие во время ремонта крыши разбили балкон брянцу
Неудачно для жителя одного из многоквартирных домов в Брянском районе закончился капитальный ремонт крыши. Во время работ строители разбили балкон жильца.
Устранять повреждения подрядная организация отказалась. Тогда брянцу пришлось обратиться в прокуратуру.
- Директору ООО «ЭлементСтрой 32» прокурор внес представление, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.
Поврежденную часть балкона заменили.
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ИСТОЧНИК KP.RU