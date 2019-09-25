Сотрудники Росгвардии поздравили мать Олега Визнюка с 70-летним юбилеем

СЕГОДНЯ 10:27 2019-09-25T10:27:03+03:00

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Представители Управления Росгвардии по Брянской области навестили родителей Героя России Олега Визнюка, погибшего при исполнении воинского долга. И поздравили его мать, Галину Сергеевну, с 70-летием.

- Нам очень приятно, что на протяжении уже многих лет вы никогда о нас не забываете, - поблагодарила за поздравление Галина Сергеевна.

- Вы воспитали самоотверженного, смелого и по-настоящему мужественного человека, для которого высшей ценностью стала его Родина и боевые товарищи, - сказал заместитель начальника Управления Росгвардии по Брянской области полковник Сергей Сердюк. - Мы свято чтим память о вашем сыне. Вы всегда можете рассчитывать на нашу помощь и поддержку.

Напомним, капитан Олег Визнюк погиб при выполнении боевого задания в Грозном 6 августа 1996 года. Возглавив группу разведчиков, он шел на прорыв к блокированным подразделениям. Попав в засаду, принял неравный бой с бандитами, в ходе которого погиб, спасая жизнь подчиненных. Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 1997 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания на территории Северо-Кавказского региона, Олегу Визнюку присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно.

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ИСТОЧНИК KP.RU