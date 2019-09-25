Трое брянцев отправятся в колонию за торговлю наркотиками

СЕГОДНЯ 10:02 2019-09-25T10:02:39+03:00

Отбывать наказание брянцы будут в колонии строгого и общего режимов. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Они получили от 7 до 7,5 лет колонии

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Трое жителей Брянска отравятся в колонию. Одного мужчину и двух женщин признали виновными в торговле наркотиками и покушении на сбыт.

Как установили в суде, обвиняемые входили в преступную группу. Ее создали в январе прошлого года для сбыта в Брянске "солей".

- Сообщники сбывали наркотики через тайники-закладки, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Оплата происходила с использованием расчетного счета одного из банков.

Фигурантов дела задержали оперативники. В их телефонах нашли переписку о продаже наркотиков с фото и видеофайлами с мест закладок. Оттуда впоследствии полицейские изъяли более 168 граммов наркотического средства.

Суд приговорил виновных к лишению свободы на сроки 7,5 лет и 7 лет соответственно. Мужчина отбывать наказание будет в колонии строгого режима, женщины – в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU