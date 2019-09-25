Жители Брянска попросили отремонтировать дорогу на улице Западной

СЕГОДНЯ 09:53 2019-09-25T09:53:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители улицы Западной в Брянске попросили городских чиновников отремонтировать дорогу. Улица состоит из нескольких частей, которые разделяют дренажные канавы и дамба. Первую часть дороги от проспекта Московского до дома №52 по улице Западной отремонтировали в 2012 году. Инициативная группа граждан обратилась в городскую администрацию с просьбой привести в надлежащее состояние участок дороги улицы от дома №52 до дома №84.

Мэр города Александр Макаров поручил председателю комитета по ЖКХ Игорю Гинькину рассмотреть возможность отсыпки проблемного участка этой дороги асфальтной крошкой и прочистки дренажных канав, сообщили в горадминистрации.

А об устройстве детской игровой площадки, жителям улицы Западной, похоже, придется позаботиться самим. Для этого чиновники предложили горожанам принять участие в программе инициативного бюджетирования.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU