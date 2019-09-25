Гордеевские чиновники скрыли от налоговой свои квартиры и доходы

СЕГОДНЯ 09:41 2019-09-25T09:41:20+03:00

На нарушении попался и один из депутатов

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Гордеевские чиновники скрыли от налоговой свое имущество и доходы. Выяснилось это во время прокурорской проверки деклараций за 2017-2018 годы.

Как установили правоохранители во время проверки, девять госслужащих не указали в декларациях информацию о принадлежащих им квартирах в Брянске и населенных пунктах района, земельных участках значительных площадей в Гордеевском районе, гаражах, доходах, включенных в справку по форме 2 НДФЛ.

- Проверкой выявлен факт отчуждения депутатом недвижимости, доходы от которого не включены в соответствующую справку о доходах, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Прокурор потребовал от главы администрации района и Гордеевского районного Совета устранить нарушения и наказать виновных.

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ИСТОЧНИК KP.RU