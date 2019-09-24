2019-09-24T18:45:27+03:00
Общество

На въезде в Бежицу из-за ремонта Первомайского моста образовалась огромная пробка

Рабочие кладут новый асфальт взамен некачественного
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-службе правительства Брянской области.Фото: пресс-службе правительства Брянской области.
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На въезде в Бежицкий район Брянска вечером во вторник, 24 сентября, образовалась огромная пробка. Причина – ремонтные работы на Первомайском мосту.

Совсем недавно водители обрадовались завершению ремонта на этом объекте. Мост для движения открыли 5 июля. Но оказалось, что подрядчик положил некачественный асфальт. И дорогу переделывают.

Вновь положенный асфальт тоже должны проверить на качество. Только после этого подрядчик получит деньги за работу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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