На въезде в Бежицу из-за ремонта Первомайского моста образовалась огромная пробка

СЕГОДНЯ 18:45 2019-09-24T18:45:27+03:00

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На въезде в Бежицкий район Брянска вечером во вторник, 24 сентября, образовалась огромная пробка. Причина – ремонтные работы на Первомайском мосту.

Совсем недавно водители обрадовались завершению ремонта на этом объекте. Мост для движения открыли 5 июля. Но оказалось, что подрядчик положил некачественный асфальт. И дорогу переделывают.

Вновь положенный асфальт тоже должны проверить на качество. Только после этого подрядчик получит деньги за работу.

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ИСТОЧНИК KP.RU