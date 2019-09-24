2019-09-24T18:35:07+03:00
Общество

Из Сочи в Брянск вылетел задержанный на три часа самолет

Посадка в Брянске ожидается в районе семи часов вечера
Марина АНТОНОВА
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Взлет самолета в Брянск в сочинском аэропорту. Фото: vk.com, "Международный аэропорт "Брянск".Взлет самолета в Брянск в сочинском аэропорту. Фото: vk.com, "Международный аэропорт "Брянск".
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Из Сочи в Брянск вылетел задержанный на три часа самолет. Об этом рассказали подписчики в неофициальной группе брянского аэропорта в соцсетях. Авиарейс задержали во вторник, 24 сентября. О причинах задержки пока не сообщают.

Ожидается, что самолет приземлится в Брянске в начале восьмого вечера. Из-за задержки сочинского авиарейса позже вылетит и самолет в Краснодар - около 20.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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