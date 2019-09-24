Региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области продолжает делать перерасчет платы за вывоз твердых коммунальных отходов по обращениям граждан

СЕГОДНЯ 18:16 2019-09-24T18:16:01+03:00

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- Мы провели анализ жалоб жителей нашего региона по вопросам неправильных начислений. Чаще всего люди возмущались самим фактом, что услуга стала коммунальной и нужно платить за вывоз мусора по утвержденному тарифу. На втором месте среди обращений – завышенные суммы в квитанциях, когда расчетные центры ошибочно выставляли счета из-за не обновлённых, старых баз данных, где значилось неправильное количество проживающих, поэтому людям приходилось самим подтверждать документально произошедшие изменения. Но, к счастью, в нашем регионе нет проблем с перерасчетами за ТКО - мы ведем активную работу с гражданами и продолжаем принимать заявления от населения, оперативно передаем информацию в расчетные центры, которые формируют квитанции, и снимаем ошибочные начисления. Поэтому если вам выставляют завышенную сумму, обязательно сообщите об этом! – говорит генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников.

Получить перерасчет несложно – главное, прийти в офис регионального оператора, написать заявление и предоставить подтверждающие документы. На актуальные вопросы, в том числе, и касающиеся начислений за обращение с ТКО, отвечают операторы колл-центра по телефону (4832) 606-444.

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ИСТОЧНИК KP.RU