2019-09-24T18:09:02+03:00
Общество

В круглом сквере в Брянске сломали новый фонтан

Подрядчику придется отремонтировать форсунку
Марина АНТОНОВА
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Фото: vk.com, Олеся Васикова.Фото: vk.com, Олеся Васикова.
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В круглом сквере в центре Брянска сломали новый фонтан. Фотографии с доказательствами опубликовали в соцсетях. На снимке видно, что один из разбрызгивателей льет воду мимо чаши фонтана.

Подрядчик, который ремонтирует сквер Карла Маркса, предположил, что форсунку могли повредить вандалы. В любом случае, строителям придется либо отремонтировать элемент, либо заменить на новый.

Кстати, сквер после ремонта пока не сдали в эксплуатацию. Контракт заканчивается 1 октября. К тому же, объект будет находиться на гарантии в течение пяти лет, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. И фирма должна будет устранять все недочеты за свой счет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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