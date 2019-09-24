В круглом сквере в Брянске сломали новый фонтан

СЕГОДНЯ 18:09 2019-09-24T18:09:02+03:00

Изменить размер текста: A A

В круглом сквере в центре Брянска сломали новый фонтан. Фотографии с доказательствами опубликовали в соцсетях. На снимке видно, что один из разбрызгивателей льет воду мимо чаши фонтана.

Подрядчик, который ремонтирует сквер Карла Маркса, предположил, что форсунку могли повредить вандалы. В любом случае, строителям придется либо отремонтировать элемент, либо заменить на новый.

Кстати, сквер после ремонта пока не сдали в эксплуатацию. Контракт заканчивается 1 октября. К тому же, объект будет находиться на гарантии в течение пяти лет, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. И фирма должна будет устранять все недочеты за свой счет.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU