2019-09-24T17:19:55+03:00
Общество

В Брянскую область не пустили 15 живых ящериц

Рептилий везла гражданка Украины
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.
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В Брянскую область не пустили 15 живых ящериц. Рептилий везла гражданка Украины в пассажирском поезде. Ящериц нашли во вторник, 24 сентября, на железнодорожной станции «Суземка». Поезд следовал из Одессы в Москву. Пассажирка планировала привезти ящериц в столицу, а там продать.

- Во время контроля инспекторы выяснили, что у владелицы животных не было сопроводительных ветеринарных документов, - говорят в пресс-службе Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям. – Ящериц вернули в соседнее государство, а хозяйку рептилий привлекли к административной ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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