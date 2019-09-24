СЕГОДНЯ 17:19 2019-09-24T17:19:55+03:00

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В Брянскую область не пустили 15 живых ящериц. Рептилий везла гражданка Украины в пассажирском поезде. Ящериц нашли во вторник, 24 сентября, на железнодорожной станции «Суземка». Поезд следовал из Одессы в Москву. Пассажирка планировала привезти ящериц в столицу, а там продать.

- Во время контроля инспекторы выяснили, что у владелицы животных не было сопроводительных ветеринарных документов, - говорят в пресс-службе Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям. – Ящериц вернули в соседнее государство, а хозяйку рептилий привлекли к административной ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU