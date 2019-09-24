Житель Сельцо лишился ноги после взрыва снаряда времен войны

СЕГОДНЯ 16:58 2019-09-24T16:58:18+03:00

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66-летний житель брянского города Сельцо лишился ноги после взрыва снаряда времен Великой Отечественной войны. Пенсионер купил «на металл» восемь боеприпасов у незнакомца. Он начал распиливать один из них. Взрывчатое вещество сдетонировало. Мужчина чудом остался жив – ему вовремя оказали медицинскую помощь.

Выкопанные в лесу боеприпасы полицейские нашли у 67-летнего жителя Севского района. Он собирался их продать. У него изъяли четыре мины и 320 патронов.

Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям «Незаконное хранение и сбыт оружия и боеприпасов» и «Незаконные приобретение и хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств», сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. Санкция по ним предусматривает до пяти лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU