На Первомайском мосту в Брянске начали укладывать новый асфальт
На Первомайском мосту начали укладывать новый асфальт. Управление автомобильных дорог Брянской области ведет ежедневный технический и лабораторный контроль за строительством.
- Оплатят выполненные работы только после положительного заключения строительной лаборатории управления, а также при подтверждении полного соответствия выполненных работ проектной документации и составлением исполнительной документации, предусмотренной действующими нормативно-правовыми актами, - уточнили в областном правительстве. - Эти требования предъявляются ко всем подрядным организациям. Таким образом, никаких шансов сдать некачественный объект у подрядчика нет.
Кстати, по муниципальному контракту открытие автомобильного движения по мосту планировалось на декабрь этого года. Но подрядчики основную часть работ завершили досрочно, и уже в июле открыли движение по мосту.
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ИСТОЧНИК KP.RU