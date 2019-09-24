2019-09-24T15:20:02+03:00
Общество

Брянский военный заплатит штраф за пьяную езду

Сержанта также на два года лишили водительских прав
Елена РАКОВА
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Приговор вступил в законную силу.Приговор вступил в законную силу.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Брянский военнослужащий ответит за пьяную езду. Сержант воинской части 91704 по решению суда должен заплатить штраф в 80 тысяч. Также его на два года лишили водительских прав.

Как установили в Брянском гарнизонном военном суде, 14 февраля сержанта остановили сотрудники ГИБДД. У военнослужащего были признаки алкогольного опьянения.

- При этом военнослужащий отказался проходить медицинское освидетельствование, - рассказали в Военном следственном отделе СК России по Брянскому гарнизону. - Сержанта признали виновным в нарушении правил дорожного движения и оштрафовали.

Приговор вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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