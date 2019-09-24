В половину школ и детских садов Брянска пришло тепло

СЕГОДНЯ 14:53 2019-09-24T14:53:01+03:00

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В Брянске в половину школ и детских садов пришло отопление. По данным городского управления образования к полудню 24 сентября в 102 из 177 учреждений образования потеплели батареи. Из них 62 детских сада, 39 школ и 1 учреждение дополнительного образования.

Как говорят в мэрии, в этом году процесс подключения к теплу школ и детсадов проходит активнее. Это связано с оперативным запуском котельных. По графику на вчерашний день был намечен пуск 48 котельных, на деле были запущены 80.

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ИСТОЧНИК KP.RU