2019-09-24T14:24:43+03:00
Общество

Экономия, которая выходит боком

Чиновники муниципальных образований Брянской области подвергают жителей своих районов смертельной опасности – жгут листья и заставляют дышать вредным воздухом
Елена ВАСИЛЬЕВА
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Оформить заявку на вывоз листвы ,в рамках договорных отношений с АО «Чистая планета», можно по телефону: (4832) 606-444 или (4832) 325-300.Оформить заявку на вывоз листвы ,в рамках договорных отношений с АО «Чистая планета», можно по телефону: (4832) 606-444 или (4832) 325-300.
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В начале этой недели на «горячую линию» регионального оператора по обращению с ТКО АО «Чистая планета» позвонили из Севска. Люди пожаловались, что после субботников на газонах образовались кучи из листвы, которые не вывозили, а теперь просто решили сжечь. Удушающий смог от дыма, который заполнил улицы Севска, встревожил горожан. И их опасения не напрасны.

Ситуацию прокомментировала руководитель экологической службы АО «Чистая планета» Татьяна Корытина:

- Осень для коммунальщиков – время субботников, кронирования деревьев и уборки опавшей листвы. Все знают, что деревья кусты и трава являются природным фильтром. Пока лето, и они стоят зелёные, то прекрасно выполняют эту функцию, впитывая в себя токсины и выделяя кислород. Но вредные вещества, которые скапливаются в листьях, никуда не исчезают. Именно поэтому своевременная уборка листвы – залог здоровья людей. Если не убрать своевременно такие листья, то все вредные вещества попадут в почву и грунтовые воды. Оставлять такую подстилку из листьев, пропитанную вредными веществами, нельзя. Ее необходимо утилизировать за чертой города. И ни в коем случае листву сжигать нельзя! При сгорании одной тонны растительных остатков в воздух высвобождается около 9 кг микрочастиц дыма. В их состав входят пыль, окиси азота, угарный газ, тяжелые металлы и ряд канцерогенных соединений. В тлеющих без доступа кислорода листьях выделяется бензапирен, который способен вызвать у человека раковые заболевания. Кроме того, с дымом в воздух высвобождаются диоксины - одно из самых ядовитых для человека веществ. А массовое сжигание листвы приводит к такому загрязнению атмосферы, которое сравнимо с мощными промышленными выбросами. Поэтому чиновники, уничтожая таким образом листву, не только нарушают правила благоустройства населенных пунктов, противопожарной безопасности, но и экологические нормы. А за это предусмотрена административная ответственность и штрафные санкции.

Но похоже, что чиновников, безразличных к здоровью людей, это не пугает.

Региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области напоминает, что для того, чтобы не подвергать жителей опасному воздействию едкого дыма, достаточно в рамках договорных отношений оформить заявку на вывоз листвы, обратившись в АО «Чистая планета», позвонив по телефону: (4832) 606-444 или (4832) 325-300. Кроме того, чтобы не ссылаться на то, что в казне нет денег на вывоз листвы и порубочных остатков, муниципалитетам необходимо при формировании бюджета на следующий год предусмотреть средства на данные мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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