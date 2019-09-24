Брянский боец Виталий Минаков со второй попытки сразится с Хави Айалой
В прошлом бою брянцу заменили соперника
Фото: "Виталий Минаков - Официальная группа".
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Брянский боец Виталий Минаков со второй попытки сразится с Хави Айалой. Бой с американцем должен был состояться в конце августа. Но за несколько часов до поединка Виталию Минакову сменили соперника. Наш земляк сразился с Тимоти Джонсоном, так как Хави Айала заболел.
Новый поединок должен состояться 26 октября в американском Анкасвилле, штат Коннектикут.
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ИСТОЧНИК KP.RU