СЕГОДНЯ 13:28 2019-09-24T13:28:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Брянский боец Виталий Минаков со второй попытки сразится с Хави Айалой. Бой с американцем должен был состояться в конце августа. Но за несколько часов до поединка Виталию Минакову сменили соперника. Наш земляк сразился с Тимоти Джонсоном, так как Хави Айала заболел.

Новый поединок должен состояться 26 октября в американском Анкасвилле, штат Коннектикут.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU