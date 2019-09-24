2019-09-24T12:12:05+03:00
Общество

В Стародубе пациенту-диабетику не выдавали средства диагностики

Тест-полоски для определения уровня глюкозы в крови «выбили» через суд
Ольга УМАРОВА
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Прокуратура добилась выдачи бесплатных средств диагностики через суд.Прокуратура добилась выдачи бесплатных средств диагностики через суд.Фото: Алексей ФОКИН
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Житель Стародуба, страдающий сахарным диабетом, не получал положенные по закону средства диагностики – тест-полоски для определения уровня глюкозы в крови. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Брянец является пациентом Стародубской центральной районной больницы.

- Прокурор обратился в суд с иском, в котором просил признать за жителем Стародуба право на бесплатное обеспечение тест-полосками, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Суд требования прокурора признал обоснованными и удовлетворил.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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