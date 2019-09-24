В Стародубе пациенту-диабетику не выдавали средства диагностики
Житель Стародуба, страдающий сахарным диабетом, не получал положенные по закону средства диагностики – тест-полоски для определения уровня глюкозы в крови. Об этом сообщили в областной прокуратуре.
Брянец является пациентом Стародубской центральной районной больницы.
- Прокурор обратился в суд с иском, в котором просил признать за жителем Стародуба право на бесплатное обеспечение тест-полосками, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Суд требования прокурора признал обоснованными и удовлетворил.
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ИСТОЧНИК KP.RU