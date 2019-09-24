В Брянске в ДК слепых оборудуют культурно-спортивный реабилитационный комплекс
В Брянске в доме культуры общества слепых создадут культурно-спортивный реабилитационный комплекс. Для киноконцертного зала закупят комплексы для тифлокомментирования и субтитрирования. Первый из них предназначен для инвалидов зрению – они смогут «смотреть» кино, благодаря комментариям. Второй необходим для инвалидов по слуху. Для ДК приобретут также световое оборудование для сцены и зрительного зала, компьютер с речевым вводом информации, цифровой фотоаппарат и велотандем для спорта и туризма.
Здание ДК на улице Ямской капитально отремонтируют. На это уже выделили 11 миллионов рублей. Деньги поступают за счет средств фонда президентских грантов, сообщают «Открытые НКО».
В новом центре создадут восемь творческих коллективов, три студии, шесть спортивных клубов и восемь клубов по интересам. Инвалиды смогут играть в центре в «Поле чудес», «Угадай мелодию» и «Сто к одному».
Напомним, в ДК слепых уже работал кинотеатр для инвалидов. Места в зрительном зале были приспособлены для колясочников.
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ИСТОЧНИК KP.RU