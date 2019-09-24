В ДТП в Клинцах пострадала 14-летняя школьница

СЕГОДНЯ 11:24 2019-09-24T11:24:38+03:00

На улице Октябрьской столкнулись «Форд Фокус» и «Ауди 80»

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В дорожно-транспортном происшествии в брянском городе Клинцы пострадала 14-летняя школьница. Автоавария случилась в начале девятого вечера в понедельник, 23 сентября, на улице Октябрьской, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

18-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» ехал по улице Гагарина в сторону Октябрьской. Он выезжал с второстепенной дороги и не пропустил «Ауди 80», которая двигалась по главной. Машины столкнулись.

Травмы получила юная пассажирка «Ауди». С травмой головы и сотрясением мозга пострадавшую девочку госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU