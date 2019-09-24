2019-09-24T11:04:04+03:00
Происшествия

Сотрудника брянского стальзавода осудили за коммерческий подкуп

Бывший начальник управления материально-технического снабжения на пять лет отправится за решетку
Марина АНТОНОВА
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Осужденный должен выплатить крупный штраф.Осужденный должен выплатить крупный штраф.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН
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Сотрудника брянского стальзавода осудили за коммерческий подкуп и легализацию денежных средств. Бывший начальник управления материально-технического снабжения предприятия отправится на пять лет в колонию строгого режима. Он также должен заплатить штраф пять миллионов сто тысяч рублей. В течение трех лет осужденному запретили занимать руководящие должности в коммерческих организациях.

В суде установили, что с 2016-го по 2018 годы начальник незаконно получил 3,2 миллиона рублей. Деньги переводили другие коммерческие организации за счета его родственников. Денежные вознаграждения осужденный получал за предоставление преимущества при заключении контрактов на поставку и расчеты по ним.

Деньги сотрудник обналичил и купил квартиру.

Приговор пока не вступил в законную силу, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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