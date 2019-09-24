2019-09-24T10:30:46+03:00
Происшествия

В Брянске ищут организаторов финансовой пирамиды

Полицейские завели уголовное дело
Елена РАКОВА
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Полицейские ищут работников кооператива.Полицейские ищут работников кооператива.Фото: Елена РАКОВА
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В Брянске ищут организаторов финансовой пирамиды. Как считают правоохранители, сотрудники сберегательного кооператива незаконно завладели девятью миллионами рублей.

- По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества», - рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Брянской области. - Как удалось установить, с ноября 2017 года в Брянске работал Кредитный потребительский кооператив «Достояние народа». Деятельность организации была направлена на привлечение денежных средств граждан, при которой выплата дохода осуществлялась за счет привлечения денежных средств иных физических лиц, так называемая «финансовая пирамида». В августе кредитный кооператив без предупреждения закрылся, обещанные деньги брянцы так и не получили. Предварительно сумма причиненного потерпевшим ущерба оценивается в 9,6 миллиона рублей.

Полицейские выясняют личности и местонахождение скрывшихся работников кооператива. Расследование уголовного дела продолжается. Ведется поиск граждан, пострадавших от незаконных действий сотрудников фирмы.

Брянцев, пострадавших от действий КПК «Достояние народа», полиция просит обращаться с заявлениями в УМВД России по городу Брянску (ул. Советская, 96) или в ближайшее территориальное подразделение полиции, а также по телефону 8 (4832) 67-01-51.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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