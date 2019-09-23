После падения столба на машину в Брянске завели уголовное дело

СЕГОДНЯ 19:09 2019-09-23T19:09:22+03:00

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Брянские следователи завели уголовное дело после падения столба на машину на улице Авиационной. Основанием для этого стали материалы прокурорской проверки.

Во время нее правоохранители выяснили, что электроопора упала из-за небрежного исполнения обязанностей со стороны должностных лиц АО «Брянскавтодор» и ОГИБДД УМВД России по городу Брянску.

- В частности они выразились в ненадлежащем обеспечении безопасности при проведении работ по капитальному ремонту автодороги по улице Авиационной в Советском районе, - пояснили ситуацию в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Из-за этого произошло падение опоры контактной троллейбусной сети на автомобиль ВАЗ-21074, в результате чего водителю автомобиля причинены физический и имущественный вред.

Следователи завели уголовное дело по статье "Халатность". За его расследованием будет следить прокуратура области.

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ИСТОЧНИК KP.RU