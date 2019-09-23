2019-09-23T19:09:22+03:00
Общество

После падения столба на машину в Брянске завели уголовное дело

Расследование идет в рамка статьи "Халатность"
Елена РАКОВА
Поделиться:
Столб упал на улице авиационной 12 сентября. Фото: vk.com, "Типичный Брянск"Столб упал на улице авиационной 12 сентября. Фото: vk.com, "Типичный Брянск"
Изменить размер текста:

Брянские следователи завели уголовное дело после падения столба на машину на улице Авиационной. Основанием для этого стали материалы прокурорской проверки.

Во время нее правоохранители выяснили, что электроопора упала из-за небрежного исполнения обязанностей со стороны должностных лиц АО «Брянскавтодор» и ОГИБДД УМВД России по городу Брянску.

- В частности они выразились в ненадлежащем обеспечении безопасности при проведении работ по капитальному ремонту автодороги по улице Авиационной в Советском районе, - пояснили ситуацию в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Из-за этого произошло падение опоры контактной троллейбусной сети на автомобиль ВАЗ-21074, в результате чего водителю автомобиля причинены физический и имущественный вред.

Следователи завели уголовное дело по статье "Халатность". За его расследованием будет следить прокуратура области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24