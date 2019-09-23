После падения столба на машину в Брянске завели уголовное дело
Брянские следователи завели уголовное дело после падения столба на машину на улице Авиационной. Основанием для этого стали материалы прокурорской проверки.
Во время нее правоохранители выяснили, что электроопора упала из-за небрежного исполнения обязанностей со стороны должностных лиц АО «Брянскавтодор» и ОГИБДД УМВД России по городу Брянску.
- В частности они выразились в ненадлежащем обеспечении безопасности при проведении работ по капитальному ремонту автодороги по улице Авиационной в Советском районе, - пояснили ситуацию в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Из-за этого произошло падение опоры контактной троллейбусной сети на автомобиль ВАЗ-21074, в результате чего водителю автомобиля причинены физический и имущественный вред.
Следователи завели уголовное дело по статье "Халатность". За его расследованием будет следить прокуратура области.
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ИСТОЧНИК KP.RU