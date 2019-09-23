СЕГОДНЯ 18:23 2019-09-23T18:27:44+03:00

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В Брянске на кинопоказ фильма «Крик тишины» придет режиссер Владимир Потапов. Зрители смогут задать ему свои вопросы после просмотра.

Фильм покажут в четверг, 26 сентября, во Городском дворце культуры и искусства в Бежице, сообщают в пресс-службе мэрии Брянска. Начало показа в 19.00.

В фильме рассказывают о двух детях, которым чудом удалось выжить в блокадном Ленинграде. Трехлетнего мальчика Митю мать оставила в промерзшей квартире в надежде выжить самой. Плач ребенка услышала девочка, недавно потерявшая маму. Благодаря этой встрече им удалось преодолеть все трудности.

Вход на кинопоказ будет свободным. (6+)

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ИСТОЧНИК KP.RU