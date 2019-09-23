2019-09-23T17:51:45+03:00
Общество

В Брянской области объявили экстренное предупреждение из-за заморозков

Ночью температура может опуститься до минус трех градусов
Марина АНТОНОВА
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Экстренное предупреждение будет действовать во вторник, 24 сентября.Экстренное предупреждение будет действовать во вторник, 24 сентября.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Брянской области объявили экстренное предупреждение на 24 сентября из-за заморозков. Ночью местами температура может опуститься до минус трех градусов, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. Из-за холодной погоды могут погибнуть сельскохозяйственные культуры.

Заморозки принесут и холод в брянские квартиры. Отопительный сезон стартовал с 23 сентября. Все котельные должны запустить до 27 сентября. График запуска котельных читайте здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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