В Брянске тумбы для афиши сделали из бетонных колец

СЕГОДНЯ 17:41 2019-09-23T17:41:53+03:00

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В Брянске тумбы для афиш сделали из трех бетонных колец, скрепленных монтажной пеной. Новые конструкции можно увидеть по всему городу. Раньше на их месте стояли тумбы из металла. Смекалку проявило предприятие, которое за деньги размещает афиши предстоящих концертов и другую рекламу. Судя по всему, конструкцию попытались сделать антивандальной.

Пользователи в соцсетях отмечают не только уродливый вид новых тумб, но и ненадежность конструкции. Возможно, у трех колец появится крыша, а монтажную пену закроют не только афишами. Но кардинально ситуацию это вряд ли исправит.

Напомним, городское хозяйство недавно пополнилось новыми металлическими остановками. Одна из них не выдержала сильного ветра в воскресенье.

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ИСТОЧНИК KP.RU